Anders als in den USA, wo Hauskäufer typischerweise 30-jährige Festzinsdarlehen aufnehmen, sind laut RBA weniger als 5 Prozent der australischen Hypotheken fest verzinst – das heisst, jede Leitzinserhöhung wirkt sich direkt auf die monatlichen Raten aus. Die hohe Inflation schränkt die Möglichkeiten der Zentralbank ein, den Wohnungsmarkt zu unterstützen. Es wird allgemein erwartet, dass die RBA den Leitzins bereits im September erneut anheben wird. Ein Ökonom der Deutschen Bank bezeichnete die zugrunde liegende Inflation als «unerträglich hoch».