Alles in allem investierten die 20 grössten Pharmaunternehmen im letzten Jahr 145 Milliarden US-Dollar in ihre Forschung und Entwicklung. Das sind 4,5 Prozent mehr als in 2022. Die durchschnittlichen Entwicklungskosten für neue Medikamente lägen unverändert bei 2,3 Milliarden Dollar.