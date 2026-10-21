Die Renditen von Staatsanleihen ​sind in diesem Jahr weltweit gestiegen. Grund ist die steigende Inflation ​infolge höherer Energiepreise, die viele Zentralbanken zu Zinserhöhungen veranlasst ​hat. Zudem haben die Regierungen der Industrieländer mit stark wachsenden Schuldenbergen zu kämpfen. Die Kreditkosten Frankreichs sind dabei ‌stärker gestiegen als die der meisten vergleichbaren Länder. Der Risikoaufschlag, den Investoren für französische Anleihen im Vergleich zu den als sicher geltenden zehnjährigen deutschen Bundesanleihen verlangen, lag bei rund 157 Basispunkten. ​Damit ​nähert er sich dem Niveau von ⁠2011.