In der Spitze klettert die Rendite auf 5,0210 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 19 Jahren. «Die Märkte dürften sich weiterhin auf das Risiko konzentrieren, dass höhere Rohölpreise den Inflationsdruck steigen lassen und wiederum die Zinsen nach oben treiben könnten», sagte Analyst Yokoo Akihiko von der Mitsubishi UFJ Bank.
Die hartnäckige Inflation, steigende Zinserwartungen sowie ein hohes Angebot an Unternehmens- und Staatsanleihen und Bedenken hinsichtlich des langfristigen Haushaltskurses der USA haben im vergangenen Monat zu einem Anstieg der Renditen geführt.
Auch in Japan setzt sich der Ausverkauf auf dem Anleihemarkt fort. Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen erreichte im Gegenzug mit 3,025 Prozent ein neues 30-Jahres-Hoch. An den Märkten wird fest mit einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed am Mittwoch sowie durch die japanische Zentralbank am Freitag gerechnet.
(Reuters)