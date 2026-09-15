Auch in Japan setzt sich der Ausverkauf auf dem Anleihemarkt fort. ​Die ​Rendite der zehnjährigen ⁠japanischen Staatsanleihen erreichte im Gegenzug mit ​3,025 Prozent ein ⁠neues 30-Jahres-Hoch. An den Märkten wird fest mit ‌einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed am Mittwoch sowie durch die japanische Zentralbank am Freitag ‌gerechnet.