Die Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt, die aber keine aufschiebende Wirkung hat. Untersuchungshaft im elektronisch überwachten Hausarrest ist nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA eine Rarität. Derzeit trage neben Benko in Österreich nur eine von insgesamt 1.863 Personen in U-Haft eine Fussfessel.