«Es stehen Einigungen an, aber wir haben sie noch nicht abgeschlossen», sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Dublin. Man brauche «noch einige Tage» dafür. Merz kündigte zudem an, in der nächsten Woche den deutschen Vorschlag im Rahmen des anstehenden Personalpakets für die EZB zu präsentieren. Laut einem EU-Vertreter müssen die Vorschläge für die Nachfolge der Anfang 2027 frühzeitig abtretenden deutschen EZB-Direktorin Isabel Schnabel und des Ende Mai ausscheidenden EZB-Chefvolkswirts Philip Lane bis zum Mittwoch eingehen.
Merz sagte mit Blick auf den deutschen Personalvorschlag, er müsse sich über das Wochenende noch mit der SPD abstimmen. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte bei früherer Gelegenheit erklärt, Deutschland werde sein Gewicht als grösster Staat im Euroraum einbringen, um eine breit getragene und verantwortungsvolle neue Führungsspitze der EZB zu bilden.
Frankreich an Posten des Chefökonomen interessiert
Die Staats- und Regierungschefs der Euro-Zone wollen bis zum Jahresende einen Nachfolger für die im Februar vorzeitig ausscheidende EZB-Chefin Lagarde bestimmen. Spanien hat dafür den Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Pablo Hernandez de Cos, nominiert, der früher auch Chef der spanischen Notenbank war. Die Niederlande haben ihren Ex-Notenbankchef Klaas Knot ins Rennen geschickt.
Die Lagarde-Nachfolge dürfte im Rahmen des Personalpakets geklärt werden. Die Zeit drängt, da Schnabel bereits Anfang Januar zum Internationalen Währungsfonds (IWF) wechselt. Seit Wochen kursieren mögliche Namen für ihre Nachfolge - darunter der an der US-Eliteuniversität Princeton lehrende deutsche Top-Ökonom Markus Brunnermeier sowie Tobias Adrian, dem Schnabel in der Leitung der Abteilung Geld- und Kapitalmärkte beim IWF in Washington nachfolgt.
Für den Mitte 2027 freiwerdenden Posten des EZB-Chefvolkswirts Lane aus Irland hat Frankreich bereits Interesse angemeldet. Zentralbankchef Emmanuel Moulin nannte es «absolut legitim», wenn ein Franzose oder eine Französin erstmals in der Geschichte der EZB den Posten übernehmen würde. Als mögliche französische Kandidatinnen für die Nachfolge Lanes gelten die Vize-Chefin der französischen Zentralbank, Agnes Benassy-Quere, die frühere OECD-Chefvolkswirtin Laurence Boone sowie die Ökonomin Helene Rey. Doch auch Deutschland könnte auf diesen Posten schielen. Mit Jürgen Stark (2006 bis 2011) und Otmar Issing (1998 bis 2006) hatte die Bundesrepublik bereits zweimal diesen einflussreichen Posten besetzt.
(Reuters)