«Es stehen Einigungen an, ⁠aber wir haben sie noch nicht abgeschlossen», sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Dublin. Man brauche «noch einige ‌Tage» dafür. Merz kündigte zudem an, in der nächsten Woche den deutschen ‌Vorschlag im Rahmen des anstehenden Personalpakets für die EZB ​zu präsentieren. Laut einem EU-Vertreter müssen die Vorschläge für die Nachfolge der Anfang 2027 frühzeitig abtretenden deutschen EZB-Direktorin Isabel Schnabel und des Ende Mai ausscheidenden EZB-Chefvolkswirts Philip Lane bis zum Mittwoch eingehen.