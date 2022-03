Am nächsten Donnerstag werde der Aufsichtsrat darüber beraten, ob Porsche und Audi sich der Formel 1 2026 anschliessen, sagten zwei Personen mit Kenntnis der Abläufe der Nachrichtenagentur Reuters. Einer von ihnen fügte hinzu: "Wir werden dann hoffentlich unsere Grundabsicht, in die Formel 1 einzusteigen, verkünden können." Eine zweiter Eingeweihter sagte: "Es gibt gute Chancen, dass da grünes Licht gegeben wird." Volkswagen lehnte einen Kommentar ebenso ab wie die beiden Marken.

Im Konzernvorstand und den Aufsichtsräten von Porsche und Audi war Konzernkennern zufolge bereits mit "Wohlwollen" darüber beraten worden. Laut einem der Insider will sich die Ingolstädter VW-Tochter die Übernahme von McLaren eine halbe Milliarde Euro kosten lassen. Porsche wolle eine langjährige Partnerschaft mit Red Bull eingehen. Darüber hatte bereits "Business Insider" berichtet.

Mit einer Beteiligung der beiden Marken an der Rennserie wird schon seit Monaten gerechnet. Reuters hatte mehrfach über die Vorbereitungen berichtet. Zuletzt hatte Porsche-Chef Oliver Blume bei der Bilanzpräsentation vor knapp zwei Wochen auf Journalistenfragen geantwortet, der Sportwagenbauer prüfe einen Formel-1-Einstieg. Beratungsbedarf gibt es offenbar noch, weil der Ukraine-Krieg das alles beherrschende Thema ist. Die Entscheidung fällt außerdem mitten in die Vorbereitungen für einen Börsengang von Porsche, den Volkswagen Ende des Jahres anpeilt. Bei der Formel 1 handele es sich allerdings um ein langfristiges Engagement, dessen Beginn erst in einigen Jahren anstehe.

Den Weg dafür hatte der Motorsport-Weltverband FIA im Dezember mit dem neuen Regelwerk für umweltfreundlichere Antriebe ab 2026 bereitet. Der Insider sagte, Porsche wolle eine auf zehn Jahre angelegte exklusive Partnerschaft mit Red Bull von Weltmeister Max Verstappen eingehen und plane dafür einen "deutlich dreistelligen Millionen-Betrag" ein. Audi wolle für 500 Millionen Euro den britischen Luxussportwagenbauer McLaren übernehmen, zu dem der gleichnamige Rennstall gehört. Für das Engagement würden zudem etwa 70 Millionen Euro fällig. Gegenüber McLaren sei bereits eine Absichtserklärung abgegeben worden. Der britische Sportwagenbauer war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

(Reuters)