"Ich denke, es sollte nicht unterschätzt werden, dass Novartis die US-Organisation eines Unternehmens aufwertet, das in der Vergangenheit ausserhalb der USA, insbesondere in Europa, stets die Nummer eins war, es aber nicht geschafft hat, in den USA, dem wertvollsten und wichtigsten Markt in der Bio- und Pharmaindustrie, unter die ersten fünf zu kommen", sagte Konzernchef Vasant Narasimhan am Montag.

Der Manager sieht das Unternehmen in den Vereinigten Staaten derzeit etwa auf Platz zehn. Mittelfristig angepeilt wird Position Nummer fünf.

Novartis will das dominierende Geschäft mit patentgeschützten Medikamenten - genannt Innovative Medicines - künftig geografisch statt nach Therapiegebieten aufstellen. Der Umbau soll zudem Einsparungen von mindestens einer Milliarden Dollar bringen. Die einmaligen Restrukturierungskosten im diesem Zusammenhang schätzt Finanzchef Harry Kirsch auf eine bis 1,5 Milliarden Dollar in den Jahren 2022 und 2023.

(Reuters)