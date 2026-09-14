Die Stromproduktion der eigenen Wasserkraftwerke sei nach einem schneearmen Winter und wegen geringer Niederschläge im Frühling und Frühsommer deutlich tiefer ausgefallen als erwartet. Höhere Marktpreise in der Schweiz und Frankreich sowie ein gutes Handelsgeschäft hätten die Einbussen nur teilweise auffangen können. Zudem liefen die positiven Effekte aus Stromverkäufen zunehmend aus. Diese hatte das Unternehmen während der Hochpreisphase zu Beginn des Ukrainekriegs für spätere Lieferperioden zu attraktiven Konditionen abgeschlossen.