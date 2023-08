Das Bündner Unternehmen begründet dies in einer Mitteilung vom Donnerstag mit dem Energiehandelsgeschäft. Repower habe im internationalen Handelsgeschäft mit Strom und Gas die Marktopportunitäten genutzt. Die Ergebnisbeiträge aus der Grundversorgung in Graubünden und dem Geschäft mit Vertriebskunden in der Schweiz seien im Vergleich zum internationalen Handelsgeschäft hingegen marginal ausgefallen, heisst es.