Die global tätigen Banken erholten sich ebenfalls. Die Debatte um die Grossbankenregulierung setzte die UBS zwar unter Druck, rückte zugleich aber deren wirtschaftliche Bedeutung in den Vordergrund. Trotz der Verbesserung blieb der Sektor im Branchenvergleich auf dem letzten Platz und belastete den Gesamtindex mit einem negativen Beitrag von 2,0 Punkten am stärksten.