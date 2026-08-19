Der Kompressorenhersteller will damit auf die erwartet geringere Auslastung in den kommenden Quartalen reagieren. Mit der Restrukturierung soll die Organisationsstruktur vereinfacht werden, Funktionen gebündelt und Geschäftsprozesse optimiert. Nach vollständiger Umsetzung erwartet das Winterthurer Unternehmen jährliche Kosteneinsparungen von rund 20 Millionen Franken, teilte es am Mittwoch mit.