Dies geht aus Daten von Adobe Analytics hervor, das Transaktionen bei 80 der 100 größten US-Einzelhändler verfolgte. Laut der Adobe Datenanalysen beliefen sich die Online-Einkäufe an dem Tag auf insgesamt 8,9 Milliarden Dollar im Vergleich zu 9 Milliarden Dollar im Jahr 2020.

Damit wurde das stetige Wachstum der letzten Jahre unterbrochen. Stattdessen kehrten die Amerikaner im Vergleich zum Vorjahr vermehrt in die Läden zurück, trotz der Angst vor dem Coronavirus. Die Kundenbesuche in den Geschäften stiegen im Vergleich zu 2020 um 47,5 Prozent. Ein Vergleich mit 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie zeigt jedoch einen Rückgang um 28,3 Prozent, so die Daten von Sensormatic Solutions.

Black Friday ist traditionell einer der größten Einkaufstage des Jahres in den USA.

(Reuters)