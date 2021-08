Eine Aktien-Korb von 37 von Bloomberg erfassten Aktien, bei denen es sich um sogenannte Meme-Aktien handelt und die von Privatanlegerinnen und -Anlegern gerne gehandelt werden, stieg am gestrigen Dienstag um rund 10 Prozent. Damit erlebte der Aktien-Korb den besten Handelstag seit Anfang Juni. GameStop und AMC, zwei der meistbeachteten Meme-Aktien, legten am Dienstag zeitweise um mehr als 30 Prozent zu.

Auch das Handelsvolumen stieg sprunghaft an, wobei AMC zum ersten Mal seit Mitte Juni die Marke von 200 Millionen Aktien überschritt. Bei GameStop wechselten am späten Nachmittag in New York rund 11,5 Millionen Aktien den Besitzer, mehr als das Zehnfache der in den letzten fünf Sitzungen üblicherweise gehandelten Menge. Händler rätseln – wie so oft in solchen Fällen – über die Ursachen. Nennenswerte Gründe für die Rally waren nicht auszumachen.

Die schwindelerregende Rallye markierte die jüngste Wende für eine Gruppe von Aktien, die Anleger im Jahr 2021 in ihren Bann gezogen hat. Während der Korb der Meme-Aktien in diesem Jahr bisher um mehr als 75 Prozent gestiegen ist, verblassen die Gewinne im Vergleich zu den Spitzenreitern der Gruppe. AMC und GameStop haben um mehr als 2000 Prozent bzw. 1000 Prozent zugelegt.

Privatanleger haben Aktien von einst vernachlässigten Aktien wie AMC seit Januar in die Höhe getrieben, als gebührenfreie Trading-Apps wie Robinhood immer bekannter wurden. Die Kurszuwächse machten AMC und GameStop zu Beginn des Jahres zu den grössten Unternehmen im Russell 2000, bevor GameStop in den Russell 1000 Index aufstieg.

Der Hype schwappte am gestrigen Dienstag auf andere Aktien-Favoriten von Privatanlegern über, wie etwa Naked Brand Group und Clover Health Investments, die jeweils jeweils mehr als 10 Prozent zulegten. Robinhood, das selbst zu einer Meme-Aktie geworden ist, stieg am Dienstag um 9 Prozent.

(Bloomberg/cash)