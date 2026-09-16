«Wir werden unser lokales Team deutlich ausbauen und alle Funktionen ansiedeln, die für den Betrieb einer Schweizer ​Bank erforderlich ​sind.» Heute nutze deutlich mehr als die Hälfte der Kunden ⁠in der Schweiz Revolut monatlich. Noch wichtiger als die Steigerung der Kundenzahl ​sei es, diese dazu zu bringen, ⁠Revolut als Alltagsbank zu nutzen. Ein Einstieg ins Vermögensverwaltungsgeschäft sei eines der Themen, die der Konzern gegenwärtig prüfe. In der ‌Schweiz habe dies jedoch keine Priorität.