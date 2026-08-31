Mitte August war der Pegel in Kaub auf ein ‌Rekordtief von unter zehn Zentimetern gefallen und hatte damit den bisherigen Tiefststand von 25 Zentimetern aus dem Jahr 2018 unterboten. Die tatsächliche ​Wassertiefe liegt in der Fahrrinne etwa ​einen Meter über dem Pegelstand. Die ​anhaltende Trockenheit und mehrere Hitzewellen in diesem Sommer hatten das Wasser drastisch ‌sinken lassen. Für die Industrie führte dies zu höheren Transportkosten, Logistikengpässen und Produktionsdrosselungen. Fracht musste auf mehrere Schiffe verteilt oder auf ​Strasse ​und Schiene verlagert werden.