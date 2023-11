Richemont will bekanntlich zusammen mit Farfetch eine Onlineplattform für Luxusgüter aufbauen. Dabei will der Genfer Konzern 47,5 Prozent an der Online-Tochter Yoox-Net-A-Porter (YNAP) an den britischen Onlinehändler abstossen sowie 3,2 Prozent an den langjährigen arabischen Geschäftspartner Mohamed Alabbar. Im Gegenzug soll Richemont Farfetch-Aktien erhalten.