Richemont sei vom Microsoft-Ausfall betroffen, hiess es vom Genfer Luxusgüterkonzern. Die Medienmitteilung werde veröffentlicht, sobald das Problem behoben sei.

Es war am Morgen nicht klar, ob Richemont allenfalls bei der Schweizer Börse SIX das Aussetzen des Handels beantragen werde und allenfalls eine Ausnahme erhält, am Freitag ausserhalb der vorgeschrieben Ad-hoc-Zeit zu publizieren.

Kursrelevante Unternehmensnachrichten wie Finanzzahlen müssen hierzulande ausserhalb der «handelskritischen» Zeit erfolgen: spätestens 90 Minuten vor Handelsbeginn - also vor 7.30 Uhr - oder nach Handelsschluss um 17.40 Uhr.

Der US-Techkonzern Microsoft ist von einer Grossstörung betroffen. Weltweit sind Unternehmen und Konsumenten von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten, unter anderem dem E-Mail-Dienst Outlook.

(AWP)