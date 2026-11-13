Es war am Morgen nicht klar, ob Richemont allenfalls bei der Schweizer Börse SIX das Aussetzen des Handels beantragen werde und allenfalls eine Ausnahme erhält, am Freitag ausserhalb der vorgeschrieben Ad-hoc-Zeit zu publizieren.
Kursrelevante Unternehmensnachrichten wie Finanzzahlen müssen hierzulande ausserhalb der «handelskritischen» Zeit erfolgen: spätestens 90 Minuten vor Handelsbeginn - also vor 7.30 Uhr - oder nach Handelsschluss um 17.40 Uhr.
Der US-Techkonzern Microsoft ist von einer Grossstörung betroffen. Weltweit sind Unternehmen und Konsumenten von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten, unter anderem dem E-Mail-Dienst Outlook.
(AWP)