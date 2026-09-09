Anton Rupert, der seit 2017 im Verwaltungsrat sitzt, übernimmt in der neuen Rolle des nicht exekutiven Co-Vizepräsidenten die Aufsicht über Themen des strategischen Produkt- und Kommunikationsausschusses der «Maisons», wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch weiter hiess. Der Sohn des Richemont-Präsidenten Johann Rupert soll diese Funktion gemeinsam mit Bram Schot ausfüllen. Ihm kommt damit eine bedeutendere Rolle im Konzern zu.