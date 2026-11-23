Weiterer Rückenwind kam am Donnerstag auch von den Exportdaten. Die Schweizer Uhrenexporte stiegen im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,1 Prozent. Damit verzeichnete die Branche bereits den fünften Monat in Folge ein Wachstum. Allerdings ist das Bild durch den Basiseffekt verzerrt. Vor Jahresfrist hatte der US-Strafzoll von 39 Prozent die Ausfuhren gebremst. Der Uhrenverband FH warnt denn auch, die Lage bleibe angespannt. Gestiegene Goldpreise und der starke Franken setzen die Margen unter Druck, während die Konsumlust in China schwach bleibt.