Die Aktie war letzte Woche auf gutem Weg. Zum Wochenauftakt führte sie den SMI mit einem Plus von 2,7 Prozent an, am Donnerstag schloss sie bei 177,15 Franken, rund 4,5 Prozent über dem Niveau nach dem Kurssturz bei den Halbjahreszahlen.
Doch am Freitag wurde auch Richemont von der Abwärtsbewegung an den Märkten erfasst. Der Titel gab 4,6 Prozent auf 169 Franken nach und landete damit fast genau dort, wo er eine Woche zuvor geschlossen hatte. Auf Wochensicht resultierte ein knappes Minus von 0,3 Prozent. Der SMI verlor im selben Zeitraum rund 3,5 Prozent.
Der Rückschlag hat weniger mit dem Luxusgüterkonzern zu tun. Viel mehr belasteten Tech- und Zinssorgen den Gesamtmarkt, verkauft wurden vor allem Finanzwerte und Zykliker. Fundamental steht Richemont solide da. Im ersten Halbjahr 2026/27 stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro, der Betriebsgewinn legte um 33 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro zu. Darin enthalten ist allerdings ein positiver Einmaleffekt von 229 Millionen Euro.
Für Ernüchterung sorgte weniger das Ergebnis als die nachlassende Wachstumsdynamik: Im zweiten Quartal verlangsamte sich das Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen auf 13 Prozent, nach 20 Prozent im Vorquartal. Beim wichtigen Schmuckgeschäft mit Cartier und Van Cleef & Arpels sank das Wachstum von 24 auf 14 Prozent.
Doch die Analysten liessen sich davon kaum beirren. UBS und Goldman Sachs bestätigten ihre Kaufempfehlungen. RBC hält an «Outperform» mit einem Kursziel von 220 Franken fest, Jefferies an «Buy» mit einem Ziel von 200 Franken. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie 1,8 Prozent im Minus. Vom 52-Wochen-Hoch bei 202,20 Franken im August ist sie rund 16 Prozent entfernt.
Weiterer Rückenwind kam am Donnerstag auch von den Exportdaten. Die Schweizer Uhrenexporte stiegen im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,1 Prozent. Damit verzeichnete die Branche bereits den fünften Monat in Folge ein Wachstum. Allerdings ist das Bild durch den Basiseffekt verzerrt. Vor Jahresfrist hatte der US-Strafzoll von 39 Prozent die Ausfuhren gebremst. Der Uhrenverband FH warnt denn auch, die Lage bleibe angespannt. Gestiegene Goldpreise und der starke Franken setzen die Margen unter Druck, während die Konsumlust in China schwach bleibt.
Ob Richemont an die starke Vorwoche anknüpfen kann, hängt am Montag vor allem von der Stimmung am Gesamtmarkt ab. Eigene Nachrichten zum Konzern stehen nicht an. Bei der IG Bank wird der SMI vorbörslich leicht höher gestellt. Impulse dürften die Einkaufsmanagerindizes aus Europa am Vormittag und aus den USA am Nachmittag liefern. Charttechnisch wird sich zeigen, ob die Marke von 169 Franken ein zweites Mal hält.