Das Gericht kam demnach zum Schluss, dass ein Vertrag zwischen Montblanc und einem lokalen Subunternehmer bloss vorgeschoben worden sei. In Wahrheit hätten direkte Arbeitsverhältnisse bestanden. Montblanc müsse daher nun sechs Arbeitern des Zulieferers rückwirkend fest anstellen und ihnen Löhne nachzahlen. Die Männer, die vorwiegend aus Pakistan stammten, verloren laut dem Bericht 2024 ihre Arbeit, als die Zusammenarbeit mit dem Subunternehmen beendet wurde.