In der Mitteilung vom Montag dankte Philippe Fortunato, Chef der Fashion & Accesories-Marken bei Richemont, Jean-Marc Loubier für dessen Engagement bei Delvaux. Er habe das Maison zu einem «führenden Luxuslabel gemacht und dessen Identität gestärkt», hiess es. Zu den Zukunftsplänen von Loubier machte Richemont im Communiqué keine Angaben.