Turnaround möglich

Trotz dieser Unsicherheiten gibt es erste Anhaltspunkte, die für Fortschritte im Turnaround sprechen. So dürfte die aktuell noch hohe Cashflow-Generierung dazu beitragen, die Nettoverschuldung in relativ kurzer Zeit wieder auf ein moderateres Niveau zu senken. Für das laufende Jahr wird ein Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA von knapp unter drei erwartet, für nächstes Jahr wird ein solches von 2,5x prognostiziert. Der freie Cashflow in diesem Jahr dürfte sich laut Daten von LSEG auf 1,9 Milliarden Franken belaufen und sich ab nächstem Jahr auf 400 Millionen und dann 200 Millionen pro Jahr normalisierten.