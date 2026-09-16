Swap-Händler preisen mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von rund 94 Prozent für eine Zinserhöhung durch die Federal Reserve am Mittwoch ein - die erste Anhebung seit drei Jahren. Dennoch zeigte die BofA-Umfrage, dass Investoren die Zentralbank im Rückstand sehen. Netto 25 Prozent der Teilnehmer bezeichneten die Geldpolitik als zu expansiv. Das ist der höchste Wert seit 2022.