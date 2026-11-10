Für 2027 rechnen die UBS-Ökonomen trotz erwarteter Leitzinserhöhungen mit einer robusten Nachfrage nach Wohneigentum. Die Eigenheimpreise dürften um 2,5 bis 3,0 Prozent steigen und damit stärker zulegen als die Einkommen und die Mieten. Einen Preisrückgang in den kommenden Quartalen hält die Bank angesichts der tiefen Zinsen und der geringen Neubautätigkeit für unwahrscheinlich.