Die Aktie von Leonteq steigt am Freitag nach Handelseröffnung bis 3,4 Prozent auf 21,50 Franken, ein Drei-Wochen-Hoch. Zuletzt notiert die Aktie unverändert.
Der als aktivistischer Investor geltende Rainer-Marc Frey, in Branchenkreisen oft nur «RMF» genannt, hat über seine Gesellschaft H21 Macro Limited insgesamt 1,19 Millionen Leonteq-Aktien respektive knapp 6,5 Prozent der ausstehenden Leonteq-Aktien von Raiffeisen Schweiz erworben, wie Leonteq am Donnerstagabend mitteilte. Frey hält damit direkt und indirekt 29,78 Prozent an Leonteq.
Die Aktientransaktion erfolgt im Vorfeld der für den 21. September angesetzten ausserordentlichen Generalversammlung. An dieser soll über einen Antrag von Frey für ein Aktienrückkaufprogramm abgestimmt werden. Der Vorschlag sieht vor, dass Leonteq von Herbst 2026 bis Ende Juni 2028 maximal 5 Millionen Namenaktien für einen maximalen Anschaffungswert von 100 Millionen Franken zurückkaufen soll. Der Verwaltungsrat von Leonteq hatte zum Antrag von Frey keine Empfehlung abgegeben.
Für Rainer-Marc Frey wird es mit dem jüngsten Aktienerwerb an der GV allerdings nicht einfacher, das Traktandum des Aktienrückkaufprogramms durchzubringen. Denn neue Aktien können an den Abstimmungen nicht teilnehmen, wie Leonteq in einer Mitteilung schreibt. Nur die am 14. September 2026 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktien seien stimmberechtigt.
Rainer-Marc Frey kaufte schon im März 2026 einen namhaften Leonteq-Anteil von Raiffeisen. Er stieg bereits 2017 beim kriselnden Derivateanbieter ein und baute sich bis 2018 eine Beteiligung von geschätzten 14 Prozent auf. Nach wie vor rätseln Investoren darüber, welche Pläne RMF mit Leonteq als grösster Einzelaktionär hat.
Leonteq selber hat zuletzt operative Fortschritte gemacht. Die Firma hat im ersten Halbjahr 2026 wie angekündigt die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft, wie am 23. Juli bekannt wurde. Dabei wurden die Markterwartungen bei den Gewinnzahlen übertroffen. Bereits Mitte Juni konnte Leonteq sämtliche regulatorischen Altlasten abschliessen.
(cash/AWP)