Die Analystenschätzungen zeichnen ein gemischtes Bild. Bernstein SG empfiehlt die Valoren zum Kauf und erhöhte das Kursziel von 395 auf 434,50 Franken - das höchste Ziel im Markt. Der Bernstein-Analyst begründet seine Zuversicht mit einer verbesserten Forschungsproduktivität und verweist auf den Kapitalmarkttag im September, bei dem das Brustkrebsmittel Giredestrant im Fokus steht. Goldman Sachs rät dagegen zum Halten und hebt das Kursziel nur minimal von 348 auf 349 Franken an. Der Goldman-Experte anerkennt zwar solide Halbjahreszahlen, verweist aber auf wenige klinische Katalysatoren im zweiten Halbjahr. Zudem belaste die japanische Tochter Chugai die Stimmung.