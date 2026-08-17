Die Roche-Aktien hatten das Mehrjahreshoch bei rund 375 Franken und anschliessend das Allzeithoch bei über 400 Franken fest im Visier, doch der Ausbruch misslang - schon das zweite Mal in diesem Jahr. In vier Sitzungen fielen die Aktien des Pharma-Schwergewichts daraufhin um über 5 Prozent auf 355 Franken. Nun stehen die Valoren vor einer technischen Weichenstellung, die über die nächste Richtung entscheidet. Am heutigen Montag notieren die Roche-Titel mit 0,2 Prozent etwas im Minus bei 354,60 Franken.