Die Daten wurden am Freitag am Kongress der Asia-Pacific Vitreo-retina Society im australischen Gold Coast präsentiert. In der Studie namens «Salween» wurden 135 Patienten aus neun asiatischen Märkten über rund zwei Jahre mit Vabysmo behandelt. AMD ist eine Augenerkrankung, die zu schwerem Sehverlust führen kann.