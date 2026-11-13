Nach 52 Wochen erreichten 76,7 Prozent der mit Gazyvaro zusätzlich zur Standardtherapie behandelten Patienten eine Verbesserung um mindestens vier Punkte im sogenannten SLE Responder Index, verglichen mit 53,5 Prozent in der Placebogruppe. Zudem wurde unter Gazyvaro mehr als doppelt so häufig eine Remission erreicht wie unter Placebo (33,8 gegenüber 13,8 Prozent).