Die Schilddrüsenaugenkrankheit - Thyroid Eye Disease (TED) oder auf Deutsch Endokrine Orbitopathie (EO) - ist auch bekannt als Morbus-Basedow-Augenerkrankung. Es handelt sich um eine seltene Autoimmunerkrankung, bei der sich das Gewebe hinter den Augen entzündet und die Augen hervortreten können.