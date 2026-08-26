Mit den Tests lässt sich demnach feststellen, ob Tumoren das Protein HER2 in erhöhter Menge aufweisen beziehungsweise zusätzliche Kopien des entsprechenden Gens besitzen. Dies betrifft bestimmte Formen von Magen-, Speiseröhren- und Krebs am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen. Das Ergebnis kann darüber entscheiden, ob Patienten für eine gezielt gegen HER2 gerichtete Therapie infrage kommen, wie aus der Mitteilung hervorgeht.