Der Pharmakonzern Roche hat von der Weltgesundheitsorganisation WHO erweiterte Präqualifikationen für seinen Test zur Erkennung von humanen Papillomaviren (HPV) erhalten. Diese Präqualifikation der WHO erweitert die Verfügbarkeit dieses HPV-Screenings in Ländern, die sich bei Kauf- und Implementierungsentscheidungen auf die Liste der globalen Organisation stützen, wie Roche am Donnerstag mitteilte.