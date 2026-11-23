Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigte die ‌täglich einzunehmende Tablette für ‌Patientinnen mit einem ​bestimmten Tumorprofil (ER-positiv, HER2-negativ), wie Roche am Montagabend mitteilte. Es ist die erste neue Hormontherapie in diesem Bereich seit mehr als ‌zwei Jahrzehnten. In einer klinischen Studie senkte das Mittel das Risiko eines Rückfalls oder des ​Todes um 30 Prozent ​im Vergleich zu bisherigen Standardtherapien.