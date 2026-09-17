Das Innovation Center sei Teil eines umfangreichen Investitionsprogramms von Roche und Genentech in die Forschung und Entwicklung sowie in die Produktion in den USA. Insgesamt wollen die Unternehmen dabei 50 Milliarden US-Dollar in Forschung, Entwicklung und Produktion investieren. Neben Boston gehören dazu unter anderem neue oder ausgebaute Produktionsstandorte in Holly Springs im Bundesstaat North Carolina und Hillsboro in Oregon.