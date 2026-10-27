Das kompakte System von Roche ist für kleinere Labore und Kliniken konzipiert und soll die Präzision zentraler Labore auf einer Stellfläche von rund 0,9 Quadratmetern ermöglichen. Das geplante Testmenü umfasst mehr als 100 medizinisch relevante Analysen aus Bereichen wie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Onkologie und Infektionskrankheiten, wie Roche am Dienstag mitteilte. Bei mehr als 90 Prozent der Roche-Immunoassays beträgt die Reaktionszeit höchstens 18 Minuten. Damit können Gesundheitseinrichtungen Tests vermehrt vor Ort durchführen und die Wartezeit auf diagnostische Ergebnisse verkürzen.