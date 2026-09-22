Blutzuckereffekt vergleichsweise stark

Roche selbst erklärt auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP, man ziehe keine direkten Vergleiche mit Wirkstoffen anderer Hersteller und verweist auf die Einschränkungen solcher Vergleiche zwischen unterschiedlichen Studien. Nach Angaben des Unternehmens liegen die bisher typischerweise beobachteten HbA1c-Senkungen bei vergleichbaren Ausgangswerten von 8,1 Prozent bei etwa 1,7 bis 2,4 Prozentpunkten. Roche sieht Enicepatide deshalb als Wirkstoff mit besonders grossem Potenzial für die Blutzuckerkontrolle, betont aber zugleich, dass die Ergebnisse zunächst in grösseren Phase-III-Studien bestätigt werden müssten.