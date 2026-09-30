Die US Food and Drug Administration (FDA) hat den Antrag des Medikaments von Roche zur Prüfung angenommen und dabei eine beschleunigte Bearbeitung (priority review) gewährt, wie der Pharmakonzern am Mittwoch mitteilte. Fenebrutinib wäre bei einer Zulassung der erste Wirkstoff dieser Klasse und die erste hochwirksame Tablette für beide Formen der Erkrankung – sowohl für schubförmige als auch für primär progrediente Multiple Sklerose.