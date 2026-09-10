Die Zulassungsgrundlage bildet die Phase-III-Studie Meteoroid, in der Enspryng das Rückfallrisiko bei Patienten mit MOGAD um 68 Prozent gegenüber Placebo senkte. Nach 48 Wochen waren 87 Prozent der mit Enspryng behandelten Patienten rückfallfrei, verglichen mit 67 Prozent in der Placebogruppe. Die Studie wurde im April 2026 am Jahreskongress der American Academy of Neurology vorgestellt.