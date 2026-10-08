Die Kooperation ist bereits Roches vierte China-Partnerschaft innerhalb von sieben Wochen, wie das Portal weiter schreibt. Defand wurde 2023 gegründet und hat bislang noch keinen Wirkstoff in klinische Studien gebracht. Das Unternehmen untersucht nach eigenen Angaben rund 200 Zielproteine für mögliche Degrader, darunter etwa 120 im Bereich Krebs sowie weitere Ziele für Immun-, neurodegenerative und Stoffwechselerkrankungen.