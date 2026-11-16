Im Rahmen der Studie wird Faeths seine Krebstherapie PIKTOR in Kombination mit Roches experimentellem Wirkstoff, ein selektiver Östrogenrezeptor-Degrader, untersuchen. Faeth behalte dabei alle Rechte an PIKTOR.
(AWP)
Roche spannt mit Faeth Therapeutics zusammen: Die beiden Unternehmen arbeiten gemeinsam an einer Studie zu fortgeschrittenem Brustkrebs.
Im Rahmen der Studie wird Faeths seine Krebstherapie PIKTOR in Kombination mit Roches experimentellem Wirkstoff, ein selektiver Östrogenrezeptor-Degrader, untersuchen. Faeth behalte dabei alle Rechte an PIKTOR.
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