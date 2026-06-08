Wie Roche weiter schreibt, stellen Blutkrebs-gerichtete Wirkstoffe eine führende Klasse innerhalb der wachsenden Märkte für Non-Hodgkin-Lymphome (NHL) und CLL dar. Der Gesamtmarkt wird demnach bis 2031 voraussichtlich ein Volumen von 41 Milliarden Dollar erreichen, wobei BTK-Inhibitoren (BTKi) mit etwa 19 Milliarden Dollar voraussichtlich die umsatzstärkste Klasse bleiben werden. «Dieses Wachstum zeigt sich besonders deutlich im CLL-Sektor, der laut Prognosen von 12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 16 Milliarden US-Dollar bis 2035 ansteigen wird», heisst es in der Mitteilung weiter.