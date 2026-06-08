Das Mittel soll Blutkrebs (BTK), bestimmte Hauterkrankungen und Multiple Sklerose behandeln, wie der Pharmakonzern Roche am Montag mitteilte. Bexobrutideg gehört zu einer neuen Klasse von Wirkstoffen, die das Protein BTK - einen wichtigen Schalter im Immunsystem - gezielt abbauen, anstatt es nur zu blockieren. Dies soll Resistenzen überwinden, die bei bestehenden Therapien auftreten.
Nurix erhält eine Vorauszahlung von 700 Millionen US-Dollar sowie mögliche weitere Zahlungen von bis zu 2,3 Milliarden Dollar. Die Entwicklungskosten teilen sich die beiden Unternehmen auf, wobei Roche 60 Prozent übernimmt.
In den USA vermarkten beide Firmen den Wirkstoff gemeinsam, ausserhalb der USA übernimmt Roche den Vertrieb allein. Eine zulassungsrelevante Phase-III-Studie zur Behandlung von Blutkrebs - konkret der chronischen lymphatischen Leukämie - soll im Sommer 2026 starten.
Wie Roche weiter schreibt, stellen Blutkrebs-gerichtete Wirkstoffe eine führende Klasse innerhalb der wachsenden Märkte für Non-Hodgkin-Lymphome (NHL) und CLL dar. Der Gesamtmarkt wird demnach bis 2031 voraussichtlich ein Volumen von 41 Milliarden Dollar erreichen, wobei BTK-Inhibitoren (BTKi) mit etwa 19 Milliarden Dollar voraussichtlich die umsatzstärkste Klasse bleiben werden. «Dieses Wachstum zeigt sich besonders deutlich im CLL-Sektor, der laut Prognosen von 12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 16 Milliarden US-Dollar bis 2035 ansteigen wird», heisst es in der Mitteilung weiter.
(AWP)