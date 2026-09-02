Bei der Zusammenarbeit Treelines Wirkstoffkandidat TLN-121 in Kombination mit den Roche-Medikamenten Columvi (Glofitamab) und Lunsumio (Mosunetuzumab) untersucht werden. Erforscht werden sollen die Kombinationen bei Patienten mit B-Zell-Lymphomen, darunter dem diffusen grosszelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL), wie Treeline am Mittwoch mitteilte. Treeline werde die Phase-1-Studie finanzieren und durchführen, während Roche die bereits zugelassenen Krebsmedikamente Glofitamab und Mosunetuzumab für bestimmte Studiengruppen bereitstelle. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.