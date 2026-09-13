Die Studie namens Taishan-302 umfasste 451 Patienten in China und verglich Tam-Peli mit Topotecan bei Patienten, deren Krankheit nach einer vorherigen Chemotherapie erneut aufgetreten war. Das mittlere Gesamtüberleben betrug 13,3 Monate mit Tam-Peli gegenüber 9,4 Monaten mit Topotecan. Die Ansprechrate auf die Behandlung lag bei 59,1 Prozent gegenüber 9,7 Prozent.