Der automatisierte Gewebetest soll diese Tumore von anderen Krebsarten wie Lungen-, Brust- und Magenkrebs sowie von gutartigen Gewebeveränderungen unterscheiden helfen, wie Roche am Mittwoch mitteilte. Er ist weltweit verfügbar, in den USA als In-vitro-Diagnostikum der Klasse I registriert und gemäss der europäischen Verordnung für In-vitro-Diagnostika als Produkt der Klasse C zugelassen.