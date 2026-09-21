Das Gebäude ist für die Produktion synthetischer Wirkstoffe bestimmt. Roche investiert 790 Millionen Franken in den Neubau und die Modernisierung des benachbarten Baus 50. Bis 2030 sollen die neuen Anlagen fertig sein, wie Roche mitteilte. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dort künftig tätig sein. Der Bau 51 der Luca Selva Architekten mit sieben Stockwerken soll 40 Meter hoch werden.