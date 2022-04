Roche legt weitere postive Daten für Multiple-Sklerose-Mittel Ocrevus vor

So hätten bei einer Zwischenauswertung der CONSONANCE-Studie nach einem Jahr 75 Prozent der Patienten mit sekundär progredienter multipler Sklerose (SPMS) und primär progredienter MS (PPMS) keine Anzeichen für ein Fortschreiten der Erkrankung gezeigt, teilte Roche am Montag mit. Zudem seien zusätzliche Daten zu Behandlungsunterschieden bei neu diagnostizierten MS-Patienten nach Rasse und ethnischer Zugehörigkeit erhoben und ausgewertet worden.

Die zusätzlichen Daten zu den Behandlungsunterschieden würden an der 74. Jahrestagung der American Academy of Neurology (AAN) vorgestellt, heisst es weiter. Diese findet vom 2. bis 7. April 2022 in Seattle statt. Die CONSONANCE-Daten würden dann virtuell am 24. bis 26. April 2022 am selben Kongress präsentiert.

(AWP)