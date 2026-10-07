Der Basler Pharmakonzern stellt dem nationalen Gesundheitsinstitut INSP in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) zwei Geräte für molekulare Tests zur Verfügung, wie Roche am Mittwoch mitteilte. Die Geräte sollen nach ihrer Vorbereitung und der Schulung lokaler Labormitarbeiter in Bunia eingesetzt werden. Dort soll auch ein von Roche entwickelter PCR-Test auf das Bundibugyo-Ebolavirus vor Ort geprüft werden. Dieser Test kann Erbgut des Virus in Proben nachweisen. Der Test ist bislang nur für Forschungszwecke vorgesehen und noch nicht für diagnostische Verfahren zugelassen.