Der Wirkstoff habe nach 37 Wochen in der «IMAgINATION-Studie» die Proteinurie im Vergleich zu Placebo statistisch signifikant und klinisch relevant reduziert, so die Meldung. Das Sicherheitsprofil habe den bislang bekannten Daten entsprochen. Die Studie laufe weiter und weitere Daten zur Nierenfunktion sollen in zwei Jahren folgen.