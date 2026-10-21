Im Mittelpunkt stehen Ergebnisse zum experimentellen Wirkstoff Fenebrutinib sowie zu den bereits zugelassenen Mitteln Ocrevus und Enspryng. Die Konferenz findet vom 21. bis 23. Oktober statt, wie Roche am Mittwoch mitteilte. In zwei Phase-III-Studien (Fenhance 1 und 2) mit Patienten, die an schubförmiger Multipler Sklerose leiden, reduzierte Fenebrutinib die jährliche Schubrate um 55 Prozent im Vergleich zum Vergleichsmittel. Zudem zeigte Fenebrutinib in diesen Studien als erstes Mittel überhaupt in einer Phase-III-Studie eine therapeutische Wirkung auf sogenannte chronisch aktive Läsionen - also dauerhaft entzündete Stellen im Gehirn, die als wichtiger Treiber langfristiger Behinderung gelten. Das Volumen langsam wachsender Läsionen sank um bis zu 30 Prozent gegenüber dem Vergleichsmittel. Fenebrutinib ist noch nicht zugelassen.